'योग को बनाएं जीवन का हिस्सा, तभी बनेगा स्वस्थ और सशक्त समाज...', छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय की अपील

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ जीवन और बेहतर समाज की मजबूत नींव है.

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छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने लिया योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा

योग को रोज अपनाएं, जीवन बेहतर बनाएं

स्वस्थ समाज के लिए योग जरूरी बताया

अम्बिकापुर में हजारों लोगों ने योग किया

युवाओं को योग से जुड़ने का संदेश

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं और अधिकारियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया. मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दीं और कहा कि योग भारत की ऐसी धरोहर है, जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ और संतुलित जीवन का रास्ता दिखाया है.

योग सिर्फ व्यायाम नहीं, जीवन जीने की कला

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है. यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का तरीका है. योग से आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक सोच आती है. उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी बन गया है. नियमित योग करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहता है.

स्वस्थ आयु के लिए योग है जरूरी

इस वर्ष योग दिवस की थीम “स्वस्थ आयु के लिए योग” रखी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते तनाव और बदलती जीवनशैली के बीच योग लोगों को स्वस्थ रखने का आसान तरीका है. उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार और समाज की नींव होता है. इसलिए योग को सिर्फ एक दिन के आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे रोजमर्रा की आदत बनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और अनिद्रा जैसी समस्याओं में भी योग काफी मददगार साबित हो रहा है.

योग को मिली वैश्विक पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को पूरी दुनिया में नई पहचान मिली है. आज 21 जून को दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला था, जिसके बाद योग दिवस की शुरुआत हुई. यह भारत की संस्कृति और परंपरा की वैश्विक पहचान का बड़ा उदाहरण है.

युवाओं को दिया खास संदेश

मुख्यमंत्री ने बच्चों और युवाओं से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि योग से एकाग्रता, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ता है. राज्य सरकार भी योग के प्रचार-प्रसार के लिए लगातार काम कर रही है. योग शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अभी तक योग से नहीं जुड़े हैं, वे आज से इसकी शुरुआत करें. इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.