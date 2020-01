नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण शनिवार सुबह दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई, जबकि न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों के अनुसार, न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

