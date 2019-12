नई दिल्लीः दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इस समय पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है. रविवार को दोपहर के बाद हल्की धूप ने लोगों को थोड़ी सी रहात दी लेकिन यह कुछ समय के लिए ही थी. देर शाम तक एक बार फिर से गलन ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया. रविवार को अधिक ठंड और शीतलहर के कारण पूरे दिन ठिठुरन रही. सोमवार सुबह काफी कोहरा रहा जिसके कारण विजिबिलटी शून्य के बराबर रही.

उत्तर भारत में ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ गया है. धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी एकदम शून्य हो गई है. यही कारण है कि हर रोज सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही है. इन हादसों में अभी तक कई मौतें हो चुकी है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में इससे अधिक हालात बिगड़ सकते हैं.

घने कोहरे की वजह से नई दिल्ली से 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं. दिल्ली के पालम में विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर पड़ा है. तीन फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है लेकिन यात्रियों के लिए यह राहत की बात है कि अभी तक किसी फ्लाइट को कैंसिल नहीं किया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ताजा जानकारी के लिए एयरलाइंस के साथ संपर्क में रहें

Delhi: Foggy weather conditions at New Delhi railway station. 30 trains are running late due to low visibility in the Northern Railway region. Minimum temperature of 2.5°C was recorded in the national capital, on 29th December (yesterday). pic.twitter.com/M3tADXSieB

— ANI (@ANI) December 30, 2019