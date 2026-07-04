बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी बाबा बर्फानी के दर्शन की इजाजत, ऑन स्पॉट बुकिंग भी कम, अमरनाथ यात्रा से पहले जान लें जरूरी नियम

Baba Barfani Darshan Rules: बाबा बर्फानी के दर्शन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की है. इस बार यात्रा पर जाने से पहले आपको नियमों को बारीक से समझना होगा, क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व कड़ाई बरतने का फैसला किया है. यदि आप भी इस वर्ष पवित्र दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो इस गाइडलाइन्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है…
इस साल सबसे बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किया गया है. यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पूरी तरह तय कर दी गई है. इसका मतलब है कि तय सीमा से एक भी अधिक श्रद्धालु को उस दिन मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी.
#NewsAlert | The CRPF has issued an important advisory for pilgrims undertaking the Amarnath Yatra 2026.
As per the directions of the Supreme Court, strict adherence to the prescribed daily limit of pilgrims undertaking the yatra is being ensured.
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— United News of India (@uniindianews) July 3, 2026
अक्सर लोग बिना तैयारी के ऑन-द-स्पॉट यानी तत्काल रजिस्ट्रेशन के भरोसे जम्मू-कश्मीर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसी गलती आपको भारी पड़ सकती है. प्रशासन ने बताया कि अधिकांश श्रद्धालुओं ने पहले ही बैंकों और ऑनलाइन माध्यमों से एडवांस रजिस्ट्रेशन करा लिया है. इस वजह से तत्काल स्लॉट न के बराबर बचे हैं. ऐसे में बिना अग्रिम पंजीकरण के आने वाले यात्रियों को तुरंत दर्शन की अनुमति मिलना मुश्किल होगा और उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
एक और बड़ी समस्या यह देखी जा रही है कि कई पंजीकृत श्रद्धालु अपनी तय तारीख से कई दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं. प्रशासन ने हिदायत देते हुए कहा है कि किसी भी यात्री को उसकी आवंटित तिथि (Registered Date) से पहले यात्रा शुरू करने नहीं दी जाएगी. समय से पहले पहुंचने पर आपको केवल इंतजार करना होगा, जिससे आपके रहने-खाने का खर्च और परेशानी दोनों बढ़ सकती है.
प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया है कि हर एक भक्त को बाबा बर्फानी के दर्शन का अवसर मिलेगा, लेकिन इसके लिए नियम और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है. यदि आप इस पावन यात्रा को सुखद और यादगार बनाना चाहते हैं, तो केवल अपने तय समय पर ही पूरी तैयारी और जरूरी कागजातों के साथ घर से निकलें.
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