बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी बाबा बर्फानी के दर्शन की इजाजत, ऑन स्पॉट बुकिंग भी कम, अमरनाथ यात्रा से पहले जान लें जरूरी नियम

Amarnath Yatra 2026 Guidelines: अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नए नियम लागू कर दिए गए हैं. आइये जानते हैं कि क्यों इस बार ऑन-स्पॉट बुकिंग के भरोसे जाना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है और क्यों यात्रियों को मिले तारीख पर ही जम्मू-कश्मीर पहुंचने की हिदायत दी गई है...

Written by: Satyam Kumar
Published: July 4, 2026, 8:54 AM IST
Amarnath Yatra travel advisory
अमरनाथ यात्रा 2026 गाइडलाइन्स (इमेज AI से है)
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस बार प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पूरी तरह तय कर दी गई है.
  • ऑन-स्पॉट बुकिंग के स्लॉट न के बराबर हैं, इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के जम्मू-कश्मीर जाने पर दर्शन मिलना मुश्किल होगा.
  • यदि आप अपनी आवंटित तिथि से पहले पहुंच जाते हैं, तो आपको यात्रा ट्रैक पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • घर से निकलने से पहले अपना वैध यात्रा परमिट, अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और ओरिजिनल आईडी प्रूफ जरूर साथ रखें.

Baba Barfani Darshan Rules: बाबा बर्फानी के दर्शन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की है. इस बार यात्रा पर जाने से पहले आपको नियमों को बारीक से समझना होगा, क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व कड़ाई बरतने का फैसला किया है. यदि आप भी इस वर्ष पवित्र दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो इस गाइडलाइन्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है…

दर्शन पर जाने वाले यात्रियों की संख्या लिमिट

इस साल सबसे बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किया गया है. यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पूरी तरह तय कर दी गई है. इसका मतलब है कि तय सीमा से एक भी अधिक श्रद्धालु को उस दिन मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी.

और पढ़ें: Amarnath Yatra 2019: अमरनाथ यात्रा स्‍थगित, जानें क्‍या है वजह...

ऑन-द-स्पॉट बुकिंग के भरोसे ना रहें

अक्सर लोग बिना तैयारी के ऑन-द-स्पॉट यानी तत्काल रजिस्ट्रेशन के भरोसे जम्मू-कश्मीर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसी गलती आपको भारी पड़ सकती है. प्रशासन ने बताया कि अधिकांश श्रद्धालुओं ने पहले ही बैंकों और ऑनलाइन माध्यमों से एडवांस रजिस्ट्रेशन करा लिया है. इस वजह से तत्काल स्लॉट न के बराबर बचे हैं. ऐसे में बिना अग्रिम पंजीकरण के आने वाले यात्रियों को तुरंत दर्शन की अनुमति मिलना मुश्किल होगा और उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

तारीख से पहले ना पहुंचे

एक और बड़ी समस्या यह देखी जा रही है कि कई पंजीकृत श्रद्धालु अपनी तय तारीख से कई दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं. प्रशासन ने हिदायत देते हुए कहा है कि किसी भी यात्री को उसकी आवंटित तिथि (Registered Date) से पहले यात्रा शुरू करने नहीं दी जाएगी. समय से पहले पहुंचने पर आपको केवल इंतजार करना होगा, जिससे आपके रहने-खाने का खर्च और परेशानी दोनों बढ़ सकती है.

प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया है कि हर एक भक्त को बाबा बर्फानी के दर्शन का अवसर मिलेगा, लेकिन इसके लिए नियम और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है. यदि आप इस पावन यात्रा को सुखद और यादगार बनाना चाहते हैं, तो केवल अपने तय समय पर ही पूरी तैयारी और जरूरी कागजातों के साथ घर से निकलें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.