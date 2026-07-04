बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी बाबा बर्फानी के दर्शन की इजाजत, ऑन स्पॉट बुकिंग भी कम, अमरनाथ यात्रा से पहले जान लें जरूरी नियम

Amarnath Yatra 2026 Guidelines: अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नए नियम लागू कर दिए गए हैं. आइये जानते हैं कि क्यों इस बार ऑन-स्पॉट बुकिंग के भरोसे जाना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है और क्यों यात्रियों को मिले तारीख पर ही जम्मू-कश्मीर पहुंचने की हिदायत दी गई है...

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/visiting-baba-barfani-will-not-be-permitted-without-registration-on-spot-bookings-are-low-know-rules-before-amarnath-yatra-8465006/ Copy

अमरनाथ यात्रा 2026 गाइडलाइन्स (इमेज AI से है)

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस बार प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पूरी तरह तय कर दी गई है.

ऑन-स्पॉट बुकिंग के स्लॉट न के बराबर हैं, इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के जम्मू-कश्मीर जाने पर दर्शन मिलना मुश्किल होगा.

यदि आप अपनी आवंटित तिथि से पहले पहुंच जाते हैं, तो आपको यात्रा ट्रैक पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

घर से निकलने से पहले अपना वैध यात्रा परमिट, अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और ओरिजिनल आईडी प्रूफ जरूर साथ रखें.

Baba Barfani Darshan Rules: बाबा बर्फानी के दर्शन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की है. इस बार यात्रा पर जाने से पहले आपको नियमों को बारीक से समझना होगा, क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व कड़ाई बरतने का फैसला किया है. यदि आप भी इस वर्ष पवित्र दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो इस गाइडलाइन्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है…

दर्शन पर जाने वाले यात्रियों की संख्या लिमिट

इस साल सबसे बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किया गया है. यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पूरी तरह तय कर दी गई है. इसका मतलब है कि तय सीमा से एक भी अधिक श्रद्धालु को उस दिन मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी.

#NewsAlert | The CRPF has issued an important advisory for pilgrims undertaking the Amarnath Yatra 2026. As per the directions of the Supreme Court, strict adherence to the prescribed daily limit of pilgrims undertaking the yatra is being ensured. Slots for on-the-spot… pic.twitter.com/uMhCldILXQ — United News of India (@uniindianews) July 3, 2026

ऑन-द-स्पॉट बुकिंग के भरोसे ना रहें

अक्सर लोग बिना तैयारी के ऑन-द-स्पॉट यानी तत्काल रजिस्ट्रेशन के भरोसे जम्मू-कश्मीर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसी गलती आपको भारी पड़ सकती है. प्रशासन ने बताया कि अधिकांश श्रद्धालुओं ने पहले ही बैंकों और ऑनलाइन माध्यमों से एडवांस रजिस्ट्रेशन करा लिया है. इस वजह से तत्काल स्लॉट न के बराबर बचे हैं. ऐसे में बिना अग्रिम पंजीकरण के आने वाले यात्रियों को तुरंत दर्शन की अनुमति मिलना मुश्किल होगा और उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

तारीख से पहले ना पहुंचे

एक और बड़ी समस्या यह देखी जा रही है कि कई पंजीकृत श्रद्धालु अपनी तय तारीख से कई दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं. प्रशासन ने हिदायत देते हुए कहा है कि किसी भी यात्री को उसकी आवंटित तिथि (Registered Date) से पहले यात्रा शुरू करने नहीं दी जाएगी. समय से पहले पहुंचने पर आपको केवल इंतजार करना होगा, जिससे आपके रहने-खाने का खर्च और परेशानी दोनों बढ़ सकती है.

प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया है कि हर एक भक्त को बाबा बर्फानी के दर्शन का अवसर मिलेगा, लेकिन इसके लिए नियम और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है. यदि आप इस पावन यात्रा को सुखद और यादगार बनाना चाहते हैं, तो केवल अपने तय समय पर ही पूरी तैयारी और जरूरी कागजातों के साथ घर से निकलें.