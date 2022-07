नई दिल्ली : बैंकॉक से दिल्ली आ रहे विस्टारा एयरलाइंस (Vistara Airlines) के विमान का एक इंजन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फेल हो गया. विमान का इंजन फेल होने के बावजूद विमान दिल्ली में सुरक्षित लैंड हो गया. विस्टारा एयरलाइंस की तरफ से बयान आया है कि विमान को टैक्सीवे से पार्किंग एरिया तक लेकर जाया गया है. हालांकि, एयरलाइंस की तरफ से बताया गया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं.Also Read - 18 दिनों में स्पाइसजेट के आठ विमानों में तकनीकी खराबी, DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस

एयरलाइंस की तरफ से बताया गया है कि यह घटना मंगलवार को घटी, बैंकॉक से दिल्ली के लिए उड़ान सेवा UK-122 दिल्ली में एक ही इंजन के साथ उतरी. दिल्ली में उतरने के बाद विमान को पार्किंग एरिया में लेकर जाया गया. मंगलवार 5 जुलाई को विमान संख्या UK-122 (BKK-DEL) में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल मलफंक्शन पाया गया. यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्रू विमान को टोअ करके पार्किंग एरिया में लेकर गया.

एयरलाइंस ने यह भी कहा कि बैंकॉक-दिल्ली विस्टारा उड़ान संख्या UK-122 मंगलवार 5 जुलाई को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक इंजन के साथ सुरक्षित लैंड हुआ. रनवे से उड़ान के बाद ही विमान का दूसरा इंजन बंद हो गया था और विमान एक ही इंजन पर उड़ान भरके दिल्ली पहुंचा. एटीसी को इस बारे में सूचित कर दिया गया और विमान को पार्किंग एरिया में लेकर जाया गया. इस संबंध में DGCA को जानकारी दे दी गई है.

Bangkok-Delhi Vistara flight- Flt UK-122 (BKK-DEL) landed at Delhi airport on Tuesday (July 5) on a single-engine. Post Runway vacation Engine 2 was shut down for single-engine taxiing. ATC was informed and the aircraft was towed to the parking bay. Matter was reported to DGCA pic.twitter.com/T9W5cDnfWv

— ANI (@ANI) July 6, 2022