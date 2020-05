Vizag Gas Leak: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक केमिकल प्लांट से जहरीली गैस के रिसाव के बाद यहां 1 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई है. आरएस वेंकटपुरन गांव में एलजी पॉलिमर फैक्ट्री में गैस लीक होने के कारण अबतक 120 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस प्रशासन अब घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है. राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी विजाग के लिए रवाना होने वाले हैं और जल्द ही किंग जॉर्ज अस्पताल जाएंगे जहां गैस से प्रभावित लोगों का इलाज किया जा रहा है. इस बीच मुख्यमंत्री रेड्डी को केंद्र सरकार का साथ मिल चुका है. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हर संभव मदद उपलब्ध कराने को लेकर जगन मोहन रेड्डी को आश्वस्त किया. Also Read - Vizag Gas Leak: गैस पीड़ितों से मिलने अस्पताल जाएंगे सीएम जगन रेड्डी, प्रशासन को तत्काल एक्शन लेने का मिला आदेश

इस मामले पर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि विशाखापतनम में हुए गैस लीक पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी से बात की है. इस घटनाक्र पर उन्होंने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है. वहीं गैस लीक मामले पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विशाखापतनम की घटना परेशान करने वाली है. एनडीएमए (National Disaster Management Authority) के अधिकारियों से इस संबंध में बात की गई है. हम स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं. मैं विशाखापत्तनम की लोगों की भलाई की कामना करता हूं. Also Read - Buddha Purnima 2020: बुद्ध पूर्णिमा समारोह में आज पीएम मोदी होंगे शामिल, कोरोना वॉरियर्स को करेंगे संबोधित

The incident in Visakhapatnam is disturbing. Have spoken to the NDMA officials and concerned authorities. We are continuously and closely monitoring the situation. I pray for the well-being of the people of Visakhapatnam: Union Home Minister Amit Shah. (File pic) #VizagGasLeak pic.twitter.com/aXNgRhUhY8

— ANI (@ANI) May 7, 2020