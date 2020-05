Vizag Gas Leak: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक केमिकल प्लांट से जहरीली गैस के रिसाव के बाद यहां 1 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है. आरएस वेंकटपुरन गांव में एलजी पॉलिमर फैक्ट्री में गैस लीक होने के कारण अबतक 120 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस प्रशासन अब घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है. इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गैस लीक मामले पर हालात का जायजा लिया. उन्होंने जिला प्रशासन को लोगों की जान बचाने को लेकर हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है. Also Read - विराट-धवन बोले-मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने विजाग गैस लीक हादसे में अपनों को खोया है

बता दें कि सीएम रेड्डी विजाग के लिए रवाना होने वाले हैं और जल्द ही किंग जॉर्ज अस्पताल जाएंगे जहां गैस से प्रभावित लोगों का इलाज किया जा रहा है. इस बाबत मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री की पूरे हालात पर नजर है और जिला मशीनरी को तत्काल कदम उठाने और सभी सहायता प्रदान करने को लेकर निर्देश दिया जा चुका है. इस मामले पर गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक निजी फर्म में गैस रिसाव के कारण निधन होने वाले 5 लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्य सचिव और DGP से बात की है. Also Read - Vizag Gas Leak/Bhopal Gas Tragedy: जहरीली गैस से सड़क पर गिरते-भागते लोग, विशाखापत्तनम में दिखा सन 1984 वाला भोपाल

बता दें कि गैस लीक मामले का खुलासा तब हुआ जब लोगों को लोगों को सांस लेने में दिक्कत व आंखों में जलन होने की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद मौके पर सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. फिलहाल सभी बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. इस घटना पर जिला चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एलजी पॉलिमर इंडस्ट्री में रासायनिक गैस रिसाव के बाद एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 200 से ज्यादा लोगों को आंखों में जलन व सांस लेनें में दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

My condolences to the families of 5 people who passed away due to gas leak at a private firm in Visakhapatnam, Andhra Pradesh today. Spoke to the Chief Secretary & DGP of the state to take stock of the situation: G Kishan Reddy, MoS Home Affairs. (File pic) #VizagGasLeak pic.twitter.com/hK2OgYPZcx

