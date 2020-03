नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर जनता से 22 मार्च को एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की है, जिसका समर्थन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने सभी स्वयंसेवकों से जनता कर्फ्यू में अपना योगदान देने के लिए तैयार रहने को कहा है.

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) supports all the appeals made by Prime Minister Narendra Modi to the nation to combat #COVID19: RSS General Secretary Suresh ‘Bhaiyyaji’ Joshi (File photo) pic.twitter.com/Yw8jIkBjAI

— ANI (@ANI) March 19, 2020