Yamuna Expressway Accident: चलते ट्रक में जा घुसी वोल्वो बस, 4 यात्रियों की मौके पर मौत, 19 घायल

यमुना एक्सप्रेस वे आगरा से नोएडा की ओर आ रही यात्रियों से भरी एक वोल्वो बस मथुरा के पास चलते ट्रक में जा घुसी. इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/volvo-bus-collided-to-running-truck-at-yamuna-expressway-near-mathura-4-dead-19-others-injured-8461381/ Copy

Ram Mandir donation embezzlement case: Champat Rai, Anil Mishra resigns from Ram Temple Trust

Yamuna Expressway Accident: आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे से भीषण सड़क दुर्घटना की खबर है. यहां मंगलवार की सुबह एक वोल्वो बस आगरा होते हुए नोएडा की ओर आ रही थी. इस एक्सप्रेस वे पर यह मथुरा के करीब एक चलते ट्रक में पीछे से जा घुसी. इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 19 अन्य घायल हैं.

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच गईं, जिसकी मदद से घायलों को तुरंत जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh | Four dead and several injured in a collision between a bus and a trailer near milestone 112 on the Yamuna Expressway, under the jurisdiction of Raya police station. pic.twitter.com/DCHoqP84NM — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 30, 2026

यह घटना मथुरा के राय के पास हुई. पुलिस को सूचना मिली थी कि यमुना एक्सप्रेस-वे माइलस्टोन 112 के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां एक वोल्वो बस उसके आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी. इस घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बस का आगे का हिस्सा अगले टायरों तक पूरा का पूरा ट्रक में जा घुसा. बस के इस हिस्से में ड्राइवर केबिन होता है, जिसके साथ हेल्पर या कंडक्टर भी बाईं ओर बैठे होते हैं.

खबर अपडेट हो रही है…