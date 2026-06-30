Yamuna Expressway Accident: चलते ट्रक में जा घुसी वोल्वो बस, 4 यात्रियों की मौके पर मौत, 19 घायल

यमुना एक्सप्रेस वे आगरा से नोएडा की ओर आ रही यात्रियों से भरी एक वोल्वो बस मथुरा के पास चलते ट्रक में जा घुसी. इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 30, 2026, 8:53 AM IST
Yamuna Expressway Accident: चलते ट्रक में जा घुसी वोल्वो बस, 4 यात्रियों की मौके पर मौत, 19 घायल
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Yamuna Expressway Accident: आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे से भीषण सड़क दुर्घटना की खबर है. यहां मंगलवार की सुबह एक वोल्वो बस आगरा होते हुए नोएडा की ओर आ रही थी. इस एक्सप्रेस वे पर यह मथुरा के करीब एक चलते ट्रक में पीछे से जा घुसी. इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 19 अन्य घायल हैं.

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच गईं, जिसकी मदद से घायलों को तुरंत जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

और पढ़ें: यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, ट्रक से टकराई पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी, हेड कांस्टेबल की मौत

यह घटना मथुरा के राय के पास हुई. पुलिस को सूचना मिली थी कि यमुना एक्सप्रेस-वे माइलस्टोन 112 के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां एक वोल्वो बस उसके आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी. इस घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बस का आगे का हिस्सा अगले टायरों तक पूरा का पूरा ट्रक में जा घुसा. बस के इस हिस्से में ड्राइवर केबिन होता है, जिसके साथ हेल्पर या कंडक्टर भी बाईं ओर बैठे होते हैं.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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