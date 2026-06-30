घर पर कोई नहीं मिला तो क्या होगा? वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जान लें ये बात, चुनाव आयोग के नए नियम

चुनाव आयोग ने कई राज्यों में घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन अभियान शुरू किया है. अगर जांच के दौरान घर बंद मिलता है तो अधिकारी दोबारा आएंगे. मतदाताओं को केवल फॉर्म भरना है, फिलहाल किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी.

Written by: Tanuja Joshi Edited by: Tanuja Joshi
Published: June 30, 2026, 4:38 PM IST
घर पर कोई नहीं मिला तो क्या होगा? वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जान लें ये बात, चुनाव आयोग के नए नियम
  • 30 जून से 29 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन किया जाएगा.
  • घर बंद मिलने पर BLO कम से कम तीन बार दोबारा संपर्क करेगा.
  • मतदाताओं को फिलहाल आधार या अन्य दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है.
  • मतदाता सूची का ड्राफ्ट 5 अगस्त और अंतिम सूची 7 अक्टूबर को जारी होगी.

चुनाव आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और मेघालय समेत कई राज्यों में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. इसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना और ये सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिकों के नाम ही मतदाता लिस्ट में बने रहें.

ये अभियान 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा. इस दौरान BLO प्रत्येक घर पर जाकर मतदाता गणना फॉर्म देंगे और बाद में उसे भरवाकर वापस लेंगे. जिन लोगों का नाम पहले से मतदाता सूची में है, उन्हें भी यह फॉर्म भरना जरूरी होगा. फॉर्म जमा करने के बाद मतदाता को उसकी रसीद भी दी जाएगी.

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अगर अधिकारी आपके घर पहुंचे और उस समय घर बंद मिला, तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग के अनुसार BLO फॉर्म छोड़कर जाएंगे और उसे लेने के लिए कम से कम तीन बार दोबारा आने का प्रयास करेंगे. इसलिए अगर पहली बार अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाती, तब भी आपके पास फॉर्म जमा करने का पर्याप्त अवसर रहेगा.

किन-किन दस्तावेजों की जरूरत?

इस अभियान के दौरान आधार कार्ड, पासपोर्ट या अन्य किसी दस्तावेज को तुरंत जमा करने की जरूरत नहीं है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल केवल गणना फॉर्म भरना आवश्यक है. अगर भविष्य में किसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, तो संबंधित मतदाता को अलग से सूचित किया जाएगा.

फॉर्म भरते समय मतदाताओं को अपनी पिछली मतदाता सूची से जुड़ी कुछ जानकारी देनी होगी. अगर किसी को अपना पुराना वोटर आईडी नंबर या विवरण याद नहीं है, तो वह नाम, EPIC नंबर या मतदान केंद्र की जानकारी के जरिए इसे खोज सकता है. जिन लोगों का नाम पिछली सूची में नहीं था, लेकिन उनके माता-पिता या दादा-दादी मतदाता थे, वे उनके विवरण का उल्लेख कर सकते हैं.

अगर किसी महिला की शादी के बाद नाम बदला है और वह पिछली लिस्ट में शामिल नहीं थी, तो उसे अपने मायके के माता-पिता या दादा-दादी की जानकारी देनी होगी, न कि ससुराल पक्ष की. वहीं, जिनके माता-पिता कभी मतदाता नहीं रहे, उन्हें उनके नाम दर्ज करने होंगे और जरूरत पड़ने पर बाद में दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं.

चुनाव आयोग 5 अगस्त को वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशित करेगा. अगर किसी मतदाता को उसमें कोई गलती या नाम से जुड़ी समस्या दिखाई देती है, तो वो 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा. अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी. किसी भी सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950, स्थानीय BLO या जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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