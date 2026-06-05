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नहीं रुक रही घटनाएं- नोएडा में दो जगह आग, दिल्ली में लोधी रोड पर हादसा, पुणे में सिलेंडर ब्लास्ट

सिलेंडर ब्लास्ट की आग में फ्लैट का हॉल पूरी तरह जलकर खाक हो गया. फर्नीचर, टेलीविजन, बिजली की वायरिंग और अन्य घरेलू सामान नष्ट हो गए.

Written by: Farha Fatima
Published: June 5, 2026, 2:33 PM IST
कुछ सेकंड में मचा मौत का तांडव!
कुछ सेकंड में मचा मौत का तांडव!

एक तरफ दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और तेज आंधी-तूफान तथा बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर आग लगने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं. मालवीय नगर के अग्निकांड के बाद 5 जून सुबह को नोएडा में दो अलग-अलग जगहों पर आग लगने की घटनाओं से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए. पहली घटना नोएडा के सेक्टर-74 स्थित आईवी कंट्री सोसाइटी में सामने आई, जहां एक फ्लैट में अचानक आग लग गई. दूसरी घटना थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के सेक्टर-52 गिझोड़ स्थित शताब्दी विहार में हुई, जहां एक मकान में भीषण आग लग गई. दोनों घटनाओं में किसी जनहानि की सूचना नहीं है. अब एक और हादसा दिल्ली में लोधी रोड पर हुआ है.

श्मशान घाट की दीवार गिरी; एक की मौत, दो घायल

लोधी रोड पर दयानंद श्मशान घाट की दीवार सीवर लाइन के लिए चल रही खुदाई के दौरान गिर गई, जिससे तीन मजदूर मलबे के नीचे दब गए. हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना रात करीब 1 बजे हुई, जब श्मशान घाट के पास मजदूर नाली खोदने का काम कर रहे थे. दीवार के अचानक गिरने से मौके पर अफरातफरी मच गई. मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक दीवार गिर गई. मलबे के नीचे तीन लोग दब गए. उनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस करीब 20 मिनट में मौके पर पहुंची और पीड़ितों को बाहर निकाला.

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दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के अधिकारियों ने पुष्टि की कि पाइपलाइन बिछाने के काम के दौरान दीवार गिरने से तीन मजदूर मलबे के नीचे दब गए थे. बचाव दलों को तुरंत मौके पर भेजा गया.

अधिकारियों ने बताया कि मलबे को हटाने और बचाव कार्यों में मदद के लिए रात में जेसीबी मशीनें लगाई गई थीं. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे, तभी अचानक ढांचा ढह गया और यह हादसा हो गया. पुलिस ने ढांचे के गिरने की असल वजह का पता लगाने और यह जांचने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या सुरक्षा में कोई चूक या लापरवाही इस हादसे की वजह बनी. (इनपुट एजेंसी से)

पुणे में फटा सिलेंडर विस्फोट दो लोगों की मौत, 6 साल की नन्ही बच्ची ने पहली मंजिल से कूदकर बचाई जान

महाराष्ट्र में पुणे जिले के खंडवे नगर इलाके में शुक्रवार सुबह एलपीजी गैस सिलेंडर में विस्फोट से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है. इस दौरान छह वर्षीय बच्ची ने पहली मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली.  पुराना एलपीजी सिलेंडर खत्म होने के बाद नया सिलेंडर लगाया जा रहा था. इसी दौरान गैस रिसाव हुआ और गैस पूरे कमरे में फैल गई. कुछ ही देर बाद हुए जोरदार विस्फोट ने पूरे घर को आग की चपेट में ले लिया. दमकलकर्मियों के पहुंचने तक ग्राउंड प्लस पहली मंजिल पर भीषण आग फैल चुकी थी. फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत पानी की बौछार शुरू कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

इस हादसे में विष्णु गीते (60), रुंदीवनिका विष्णु गीते (50) और पांडुरंग विष्णु गीते (35) गंभीर रूप से झुलस गए थे. इनमें से दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है.

इस दर्दनाक घटना के बीच छह वर्षीय निहारिका गीते की सूझबूझ ने उसकी जान बचा ली. आग और धुएं से घिरने के बाद निहारिका ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी. इस दौरान उसे और उसकी मां को मामूली चोटें आईं. दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि बाथरूम और शौचालय के दरवाजे, गीजर, रसोई में रखा फ्रिज और अन्य सामान भी आग की चपेट में आ गए. पूरे फ्लैट में धुआं भर जाने से दीवारें काली पड़ गईं. (इनपुटे एजेंसी से)

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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