दिल्ली में घर की तलाश वालों को DDA दे रहा मौका- रेडी टू मूव 1287 फ्लैटों की बुकिंग शुरू, 25 फीसदी डिस्काउंट भी

DDA Nagrik Awas Yojana 2026: दिल्ली में अपने घर की चाह रखने वाले लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने HIG और MIG श्रेणी के फ्लैट निकाले हैं. ये सभी रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं, जो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे.

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दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की स्कीम @x.com

DDA Nagrik Awas Yojana 2026: सपनों के शहर दिल्ली में अपना खुद के घर संजोने का सपना देख रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने रक्षाबंधन के दिन बड़ी सौगात दी है. DDA ने HIG (हाई इनकम ग्रुप) और MIG (मिडल इनकम ग्रुप) श्रेणी में 1287 फ्लैट निकाले हैं. ये सभी नए फ्लैट्स पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे और सभी के सभी नरेला के सेक्टर A1 से लेकर A4 के पॉकेट-3 और पॉकेट-4 में मौजूद हैं. इन सभी फ्लैट्स की बुकिंग रक्षाबंधन (28 अगस्त 2026) के दिन दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है. इन सभी फ्लैट्स पर डीडीए ने 25 फीसदी छूट देने का भी फैसला किया है.

DDA ने इस संबंध में आज सुबह ही अपना एक पोस्ट कर यह जानकारी दी थी. उसने अपने एक्सहैंडल पर लिखा, ‘इस रक्षाबंधन, अपनों के साथ अपने घर का सपना करें साकार! जनता की मांग पर डीडीए नागरिक आवास योजना में 1,287 अतिरिक्त HIG एवं MIG फ्लैट्स उपलब्ध कराए गए हैं.

-25% तक की छूट

-पॉकेट 3 एवं 4, सेक्टर A1–A4, नरेला

-बुकिंग आरंभ: 28 अगस्त 2026, दोपहर 12 बजे

-पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर

-अपने परिवार के लिए आज ही घर चुनें.’

इस रक्षाबंधन, अपनों के साथ अपने घर का सपना करें साकार!

जनता की मांग पर डीडीए नागरिक आवास योजना में 1,287 अतिरिक्त HIG एवं MIG फ्लैट्स उपलब्ध कराए गए हैं।

25% तक की छूट

पॉकेट 3 एवं 4, सेक्टर A1–A4, नरेला

बुकिंग आरंभ: 28 अगस्त 2026, दोपहर 12 बजे

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर

अपने… pic.twitter.com/BWPeCIPCYd — Delhi Development Authority (@official_dda) August 28, 2026

अथोरटी की इस स्कीम से 1287 परिवारों के दिल्ली में अपना घर का सपना पूरा होगा. DDA ने बताया है कि पॉकेट 3 में 230 एचआईजी फ्लैट्स हैं, पॉकेट 4 में इस कैटिगरी के 267 फ्लैट्स उपलब्ध हैं. पॉकेट 3 में इन फ्लैट्स की कीमत एक करोड़ 96 लाख रुपये है, जबकि पॉकेट 4 वाले फ्लैट्स की कीमत 96.86 लाख रुपये होगी.

वहीं पॉकेट 3 में 386 एमआईजी फ्लैट्स उपलब्ध होंगे, जबकि पॉकेट 4 में इन फ्लैट्स की संख्या 404 है. पॉकेट 3 में मिडल इनकम ग्रुप (MIG) के फ्लैट्स की कीमत 73.02 लाख रुपये है वहीं पॉकेट 4 की कीमत 73.71 लाख रुपये में उपलब्ध होंगे.

इन फ्लैट्स की बिक्री के लिए डीडीए ने पूरी पारदर्शिता रखते हुए यह भी जानकारी दी है कि यह प्रॉपर्टी बिल्कुल तैयार खड़ी है और रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं. यह फ्रीहोल्ड संपत्ति होगी और यह योजना की पूरी तरह ऑनलाइन आधारित होगी. फ्लैट्स खरीदने से पहले अगर आप फ्लैट देखकर उसका सर्वे करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सैंपल प्लैट्स का विकल्प रखा गया है.

बायर्स के लिए यह फ्लैट्स खरीदने के क्या-क्या फायदे होंगे अथॉर्टी ने इसकी भी जानकारी दी है. दिल्ली सरकार नरेला इलाके को नया हब बनाने की दिशा में काम कर रही है. यहां मैट्रो स्टेशन, RRTS, नए बने UER (अर्बन एक्सटेंशन रोड 1 और 2) कुछ ही दूरी पर हैं. 1 किलोमीटर की दूरी पर नरेला स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बना है, जबकि 10 किलोमीटर की रेंज में मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम की भी मौजूदगी है. यहां सरकार की योजना एजुकेशन हब बनाने की भी है, जिसमें कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है.