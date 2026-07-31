विपक्ष में था तो सवाल पूछना मेरा काम था, अब सरकार की तरफ हूं इसलिए... जानें स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर क्या बोले राघव चड्ढा

37 साल के राघव चड्ढा को युवा आइकन माना जाता है, लेकिन भाजपा जॉइन करने के बाद उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स कम हुए हैं. कई हफ्तों से लोग उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे.

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राघव चड्ढा बोले आउटकम चाहिए! (image X)

भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने छात्रों के पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों पर चुप्पी तोड़ी है. तीन महीने पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा जॉइन करने के बाद यह उनका पहला बड़ा बयान है. उन्होंने राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर बहस के दौरान क्या कहा, आइए जानते हैं. राघव चड्ढा ने 31 जुलाई 2026 को राज्यसभा में पेपर लीक के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि उनके well-wishers ने उनसे NEET मुद्दे पर बोलने के लिए पूछा था, लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया था कि जब समस्या का समाधान हो रहा हो तभी बोलेंगे. indianexpress.com की खबर के मुताबिक, चड्ढा ने बताया कि जब वे विपक्ष में थे तो सवाल पूछना उनका हथियार था, लेकिन अब वे ट्रेजरी बेंच (सरकार की तरफ) पर बैठते हैं, इसलिए समाधान ढूंढना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि वे रोज कैमरे के सामने साउंड बाइट दे सकते थे, लेकिन हेडलाइन की बजाय आउटकम (नतीजा) चाहते हैं.

NDA सरकार ने छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लिया

राघव चड्ढा ने कहा कि NDA सरकार ने छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और सिस्टेमिक बदलाव किए. छात्रों की आवाज को राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि परिवार के युवा की चिंता माना गया. राघव चड्ढा ने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी देश में पेपर लीक होते थे, लेकिन सिर्फ चर्चा होती थी. अब कार्रवाई हो रही है. उन्होंने इसे एक पार्टी से नहीं जोड़ा बल्कि पूरे भारत का संगठित अपराध और पुरानी बीमारी बताया. उन्होंने पंजाब (AAP शासित) में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और कांग्रेस शासित राज्यों में लीक के मामलों का भी उल्लेख किया. कहा कि राजनीतिक याददाश्त चयनात्मक हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं. अगर राष्ट्रीय परीक्षा का लीक राष्ट्रीय संकट है तो विपक्ष शासित राज्य का लीक स्थानीय कैसे? छात्रों में कोई फर्क नहीं.

छात्र आंदोलन को राजनीतिक रैली न बनाने की अपील की

चड्ढा ने छात्र आंदोलन को राजनीतिक रैली न बनाने की अपील की. कहा कि छात्रों की लड़ाई परीक्षाओं को सुरक्षित करने की है, लेकिन कुछ नेता सोशल मीडिया रीच बढ़ाने के लिए छात्रों को आगे धकेलते हैं और खुद सुरक्षित रहते हैं. उन्होंने इसे “रिस्क मेरा, रील तुम्हारी” बताया और कहा कि छात्रों का आंदोलन उनके भविष्य के लिए है, किसी फ्लॉप पार्टी की वापसी के लिए नहीं.

अब संसद ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पास कर दिया है, जो पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाता है. विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया. राघव चड्ढा ने अपनी भूमिका बदलने का हवाला देते हुए कहा कि आज सिस्टम ठीक होने का ऐतिहासिक दिन है.