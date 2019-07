नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर के राज्‍यपाल के रविवार को दिए एक बयान के बाद वहां के पूर्व सीएम उमर अब्‍दुला और सत्‍यपाल मलिक के बीच एक जुबानी जंग छिड़ गई है. नौबत यहां तक आ गई कि उमर अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि मलिक को दिल्ली में अपनी प्रतिष्ठा की पड़ताल करनी चाहिए, वहीं राज्‍यपाल मलिक ने उमर को एक राजनीतिक नाबालिग बता दिया. मलिक ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मैं गारंटी करता हूं कि इनके भ्रष्‍टाचार को सबको दिखाकर जाऊंगा, वहीं, अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि संवैधानिक पद पर काबिज यह शख्स एक जिम्मेदार व्यक्ति है, जो उग्रवादियों को भ्रष्ट कहे जाने वाले नेताओं को मारने के लिए कहता है. दरअसल, इस विवाद की शुरुआत रविवार को राज्‍यपाल मलिक के उस बयान से हुई थी, जिसमें उन्‍होंने आतंकवादियों से कहा था कि वे सुरक्षाकर्मियों समेत बेगुनाहों की हत्या करना बंद करें और इसके बजाय उन लोगों को निशाना बनाए ”जिन्होंने वर्षों तक कश्मीर की संपदा को लूटा है.”

राज्‍यपाल के बयान के बाद अब्‍दुल्‍ला ने कहा, संवैधानिक पद पर काबिज यह शख्स एक जिम्मेदार व्यक्ति है, जो उग्रवादियों को भ्रष्ट कहे जाने वाले नेताओं को मारने के लिए कहता है. शायद आदमी को गैरकानूनी हत्याओं और कंगारू अदालतों को मंजूरी देने से पहले इन दिनों दिल्ली में अपनी प्रतिष्ठा के बारे में पता लगाना चाहिए.

#WATCH J&K Governor, SP Malik to ANI on National Conference leader Omar Abdullah’s tweet over his statement: He is a political juvenile tweeting on everything, see the reaction to his tweets and you will find out. pic.twitter.com/3rLMwN1jpv

— ANI (@ANI) July 22, 2019