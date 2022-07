नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के आत्मविश्वास और उसकी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के खिलाफ युद्ध तेज करने का आह्वान करते हुए सोमवार को कहा कि ऐसी हर कोशिश को नाकाम करना जरूरी है. राजधानी स्थित आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (एनआईआईओ) की ओर से आयोजित सेमिनार ”स्वावलंबन” को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे-वैसे दुष्प्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं.Also Read - दिल्ली में लाखों वाहन मालिकों को देना पड़ सकता है 10-10 हजार जुर्माना, जाना पड़ सकता है जेल

PM मोदी ने कहा, नौसेना के लिए 75 स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का निर्माण एक तरह से पहला कदम है. हमें इनकी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना है. आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए, उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो. Also Read - कई लोगों को मिल रहे हैं सरकारी नोटिस, जल्दी बनवा लें PUC सर्टिफिकेट, वरना जुर्माना भरने के लिए लेना पड़ जाएगा उधार

Delhi| ‘Aatmanirbharta’ in defence is very crucial for the India of 21st century… Creating 75 indigenous techs for Navy by Aug 15 next year is the first step; goal should be to take India’s defence to unprecedented heights by the time we celebrate 100yrs of independence:PM Modi pic.twitter.com/vHYIZrYFZn

— ANI (@ANI) July 18, 2022