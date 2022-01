Warning: एंटीवायरल ड्रग्स मोलनुपिराविर के इस्तेमाल को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन (NTAGI) के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि मोलनुपिराविर ड्रग मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन और ICU में भर्ती होने से बचाती है. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये दवा बुजुर्गों को दी जानी चाहिए, युवा लोगों, यानी प्रजनन की उम्र वालों को नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि ये दवा उन बुजुर्गों को दी जानी चाहिए, जो पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं. लेकिन, साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि मोलनुपिराविर का बेवजह इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है.Also Read - Omicron In India: कोरोना-ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता, पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम से करेंगे बात, लेंगे जायजा

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस एंटी वायरल ड्रग के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी थी और हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह दवा कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन पर भी कारगर है. कोरोना की दवा कही जाने वाली मोलनुपिराविर को सर्दी-जुकाम के मरीजों के लिए बनाया गया था. यह वैक्सीन नहीं, बल्कि ओरल ड्रग है, जिसे खाना पड़ता है. इसे फार्मा कंपनी मर्क और रिजबैक ने बनाया है, इस दवा का इस्तेमाल कोरोना मरीजों पर भी किया जा रहा है.

देखें वीडियो…..

#WATCH | Molnupiravir, which prevents hospitalization and ICU admissions, should be given to senior citizens, particularly those with comorbidities. It should not be given to people of the reproductive age: Dr NK Arora, Chairman of COVID-19 Working Group of NTAGI pic.twitter.com/WVq2nxREYd

