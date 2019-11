नई दिल्ली: मौसम विभाग ने आज मंगलवार की रात को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना को देखते हुए देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों एवं मध्य भारत में छह नवंबर से तेज बारिश का दौर शुरू होने की चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी तट पर सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘महा’ के बीच मंगलवार की रात में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में विक्षोभ की सक्रियता के कारण बुधवार को उत्तर पश्चिमी एवं मध्य भारत के मैदानी इलाकों में छह नवंबर को तेज बारिश की आशंका है.

मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार से पूर्व-मध्‍य अरब सागर के ऊपर स्थित चक्रवाती तूफान ‘महा’ पश्चिम और उत्‍तर की ओर बढ़ रहा है. आशंका है कि 6 नवंबर की रात और 7 नवंबर की सुबह को गुजरात और महाराष्‍ट्र से टकराएगा.

विभाग ने इसके मद्देनजर इन इलाकों में भारी बारिश और 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की आशंका व्यक्त करते हुए समुद्र में डेढ़ मीटर तक की लहरें उठने की चेतावनी देते हुए मछुआरों से इस दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी है.

Many districts in Gujarat, Maharashtra likely to receive rainfall over next two days: IMD

