अंतरिम जमानत पर रिहाई के बाद बोले पवन खेड़ा, 'मुझे प्लेन से ऐसे उतारा गया जैसे मैं कोई आतंकी हूं'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार अंतरिम जमानत पाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) ने रिहाई के बाद कहा कि वह न्यायपालिका को सलाम करते हैं और आभारी हैं कि उच्चतम न्यायालय ने उनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखा. खेड़ा को उनकी कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इससे पहले खेड़ा को असम पुलिस ने तब गिरफ्तार किया था जब वह पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने रायपुर जा रहे थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी.

Our struggle to protect this nation, protect constitutional values – my leader Rahul Gandhi is carrying on his struggle fearlessly, I will strengthen his effort: Congress leader Pawan Khera pic.twitter.com/LDHzonu4Jm — ANI (@ANI) February 23, 2023