नई दिल्ली: देशभर में नागरिकता कानून (CAA) व एनआरसी (NRC) के बीच छिड़ी बहस के बीच शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसिम रिजवी (Wasim Rizvi) ने एक विवादित बयान दिया है. रिजवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (RSS Chief Mohan Bhagwat) के जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Policy) के विचार पर सहमति व्यक्त किया है. रिजवी ने जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हुए सोमवार को कहा कि जानवरों की तरह और ज्यादा बच्चों को पैदा करना इस देश के लिए नुकसानदायक है. यह बयान मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण कानून वाले बयान के बाद आया है.

UP Shia Wakf Board Board Chairman Wasim Rizvi: Some ppl believe that childbirth is natural process&shouldn’t be interfered with. To give birth to more children like animals is harmful for society & country. It will be good for country if law is implemented for population control pic.twitter.com/DWyCuXje5z

— ANI UP (@ANINewsUP) January 20, 2020