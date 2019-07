देहरादून: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में एक हिम तेंदुआ देखा गया. बता दें कि 2,390 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ, इबेक्स, ताहर, तीतर और अन्य प्रजातियों का घर है.

#WATCH A snow leopard was seen in Nelong valley, Uttarakhand. (July 1) pic.twitter.com/iRUlJm4aap

— ANI (@ANI) July 6, 2019