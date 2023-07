Sawan: आज से सावन का महीना शुरू, Video में देखें उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म आरती

Sawan: आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है. भगवान शिव को समर्पित इस माह में भक्त शिव की अराधना करते हैं. शिवभक्त इस महीने तीर्थ स्थलों से गंगाजल लाकर शिवालयों में चढ़ाते हैं. सावन के महीने में व्रत का भी महत्व है. आज सावन का पहला दिन है तो देशभर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है.

देशभर के शिवालयों में भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं और भोले नाथ को जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं. आज मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है. इस दौरान वहां भस्म आरती भी हुई. आप वहां नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको महाकाल की भस्म आरती यहीं दिखा रहे हैं.