लद्दाख के जोजिला दर्रे के पास तैनात की गई सेना दमदार तोप 'Forge Thunderstorms' | देखें VIDEO

भारतीय सेना ने लद्दाख के जोजिला दर्रे के पास अपनी दमदार तोप ‘फोर्ज थंडरस्टॉर्म’ (Forge Thunderstorms) को तैनात किया है. यह तोप 11,500 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में तैनात की गई है. सेना की उत्तरी कमान की तोपखाना रेजिमेंट ने लद्दाख की इन पहाड़ियों में अभ्यास भी किया है. जानकारी के मुताबिक सेना की तैयारियों के तहत 15 मीडियम रेजिमेंट, ‘बटालिक बॉम्बर्स’ ने यहां बर्फ से ढकी पहाड़ियों वाली घाटी में अपने एक्शन स्टेशन तैयार किया है. सेना की इस ड्रिल का उद्देश्य स्वयं के कौशल को और बेहतर करना है. इसके साथ ही सेना ने अपने इस कदम से जोजिला की कड़कड़ाती ठंड मे अग्निशक्ति का परिचय कराया है. यहां भारतीय तोपखाने की तोपों के गोलों से घाटी में गगनभेदी आवाज गूंजी. यह महत्वपूर्ण अभ्यास ब्रिगेडियर-रैंक के अधिकारी की अगुवाई में आयोजित किया गया.

मालूम हो कि भारतीय वायुसेना (IAF) उत्तराखंड के पहाड़ों पर स्थित तीन एयर स्ट्रिप्स को भी अपने अधीन लेने जा रही है. इस विषय पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि यह निर्णय न केवल सैन्यबलों के लिए चीन बॉर्डर से जुड़े रणनीतिक फैसले लेने में मदद करेगा, बल्कि राज्य की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी.

‘ ‘

Amidst the frozen whispers of high altitudes, Thunderbolt Gunners of #DhruvaCommand forge thunderstorms by honing skills beyond #Zojilla Pass to refine professional skills and enhance operational readiness.

… pic.twitter.com/eOhau4aa9X

— NORTHERN COMMAND – INDIAN ARMY (@NorthernComd_IA) November 27, 2023