Coonoor Helicopter Crash कुन्नूर के पास कटेरी पार्क में बुधवार को एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना (Coonoor Helicopter Crash) में मारे गए सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat), उनकी पत्नी और 11 सशस्त्र कर्मियों सहित 13 लोगों के शवों को वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर (Madras Regimental Centre) से एयरफोर्स स्टेशन भेज दिया गया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने भारत माता के सपूतों को नम आंखों से विदाई दी. यही लोगों ने एम्बुलेंस पर फूलों की बौछार भी की. बता दें कि एमआरसी वेलिंगटन से सुलूर वायु सेना स्टेशन की दूरी 87 किमी है और परिवहन के दौरान किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए सड़क यातायात को डायवर्ट किया गया.Also Read - Bipin Rawat Death: क्या है Black Box, जिसकी मदद से खुलेंगे CDS बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश से जुड़े राज | जानिए सबकुछ

वीडियो में देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में स्थानीय लोग सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य कर्मियों को अंतिम विदाई देने के लिए रास्ते में खड़े हैं. इस दौरान जैसे ही इन शहीदों के शवों को ले जा रही एम्बुलेंस रास्ते से गुजरती है वैसे ही स्थानीय लोग फूलों की पंखुड़ियों की बौछार करने लगते हैं. यही नहीं, लोग भारत माता की जय के नारे भी लगाते दिख रहे हैं. देखें वीडियो- Also Read - CDS Bipin Rawat's Helicopter Crash: सिर्फ एक शख्स बता सकता है इस दुर्घटना के एक-एक पल की दास्तान

#WATCH | Tamil Nadu: Locals shower flower petals as ambulances carrying the mortal remains of CDS Bipin Rawat, his wife and other personnel who died in the Coonoor Helicopter Crash, leave for Sulur airbase from Madras Regimental Centre in Nilgiris district pic.twitter.com/dWhw9kG3l9

— ANI (@ANI) December 9, 2021