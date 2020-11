Watch PM Narendra Modi addresses in Varanasi Live updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी (PM Narendra Modi addresses in Varanasi) में लोगों को संबोधित कर रहे हैं. अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने सभी को देव दीपावली और गुरुपर्व की ढेर सारी बधाईयां और शुभकामनाएं दीं. पीएम आज यहां ‘देव दीपावली’ उत्सव का पहला ‘दीया’ प्रज्जवलित करेंगे. Also Read - कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक, क्या फिर लगेगा देशव्यापी Lockdown?

प्रधानमंत्री ने कहा, "देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर आज काशी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और उपहार मिल रह है. इसका लाभ काशी के साथ ही प्रयागराज के लोगों को भी होगा, आप सभी को बहुत-बहुत बधाई." प्रधानमंत्री वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के हंडिया (प्रयागराज)- राजातालाब (वाराणसी) खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे. साथ ही देव दीपावली में हिस्सा लेंगे.