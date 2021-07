Himachal Pradesh landslide Video: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शुक्रवार को एक बड़ा भूस्खलन हुआ. यहां सिरमौर जिले के कामरौ में बड़वास के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के साथ पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते जमींदोज हो गया. इससे साथ ही सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में जा गिरा. हालांकि किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, मगर मंजर इतना खौफनाक था कि कुछ देर के लिए हाइवे पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं. इस भूस्खलन का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - Landslide | Kullu landslide | Kullu | हिमाचल में गुरुद्वारे की दीवार ढही, 10 मरे

वीडियो में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता नजर आया, जिसके बाद सड़क का भी एक बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में जा गिरा. इस वीडियो को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा साझा किया गया था. पोंटा साहिब-शिलाई राजमार्ग को 100 मीटर तक सड़क का हिस्सा टूटने के बाद यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई.

#WATCH | Himachal Pradesh: National Highway 707 blocked near Barwas due to landslide in Sirmaur District's Kamrau tehsil

(Video source: State Disaster Management Authority) pic.twitter.com/y4e6wovHYW

— ANI (@ANI) July 30, 2021