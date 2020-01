View this post on Instagram

నాయకుడు మీద ఉన్న అభిమానానికి కాదేది అడ్డు అని నిరూపిస్తున్నారు #PushpaSreevani గారు, ఇలా ప్రతి రోజు జగనన్న మీద ఉండే అభిమానాన్ని చాటుతూనే ఉన్నారు. 🙏🏼 #YSJagan #YSJaganMohanReddy #ThappetaSahithReddy