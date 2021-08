Tokyo Olympic 2021 Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने (PM Modi) ने शुक्रवार को टोक्‍यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक का मैच गंवाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम (Indian Women Hockey Team) से फोन पर बात की और उनका हौंसला बढ़ाया. महिला हॉकी टीम को ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा. महिला हॉकी टीम मैच जरूर हार गई, लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया. टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचकर सेमीफाइनल तक पहुंची भारतीय टीम कांस्य पदक के मुकाबले में ब्रिटेन से 3-4 से हारकर चौथे स्थान पर रही.Also Read - Tokyo Olympics 2020: Bajrang Punia इतिहास रचने से चूके, अब खेलेंगे 'ब्रॉन्ज मेडल' मैच

भारतीय महिला हॉकी टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर ढांढस बंधाते हुए कहा कि उनका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है. आखिरी सीटी बजने के बाद ही भारतीय खिलाड़ी मैदान पर फूट फूट कर रोने लगी और कोच शोर्ड मारिन तथा टीम के वैज्ञानिक सलाहकर वेन लोम्बार्ड उन्हें संभालते नजर आए.

#WATCH | Indian Women's hockey team breaks down during telephonic conversation with Prime Minister Narendra Modi. He appreciates them for their performance at #Tokyo2020 pic.twitter.com/n2eWP9Omzj

— ANI (@ANI) August 6, 2021