नई दिल्ली: भारत के भू-पर्यवेक्षण उपग्रह ईओएस-01 (EOS01) व नौ अन्य उपग्रहों के साथ भारतीय रॉकेट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-सी 49 ने श्रीहरिकोटा से सफल उड़ान भरी. भारत के नवीनतम भू-पर्यवेक्षण उपग्रह ईओएस-01 और ग्राहकों के नौ अन्य उपग्रहों को पीएसएलवी-सी49 ने शनिवार को यहां से प्रक्षेपण के बाद सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है. यह प्रक्षेपण 2020 में भारत से इसरो के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन है.

इस ऐतिहासिक मौके पर इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा, "यह मिशन इसरो के लिए बहुत खास और असामान्य है। स्पेस एक्टिविटी 'वर्क फ्रॉम होम' से नहीं की जा सकती। प्रत्येक इंजीनियर को लैब में उपस्थित होना होता है। जब इस तरह के मिशनों के बारे में बात की जाती है, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक तकनीशियन, कर्मचारी को एक साथ काम करना होगा।"

उन्होंने कहा, "इस महामारी के दौरान, टीम ISRO ने इसका लाभ उठाया, क्वालिटी पर समझौता किए बिना, COVID दिशानिर्देशों के अनुसार काम किया। इसरो के सभी कर्मचारियों को इस समय क्वालिटी वर्क करते देखना वास्तव में खुशी की बात है."

This mission is very special and unusual for ISRO. The space activity cannot be done from ‘work from home’. Each engineer has to be present at the lab. When talking about missions like these, each technician, employee has to work together: ISRO Chief K Sivan

