मुंबई: देश भर में प्याज के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं और अपने अपने तरीकों से इस महंगाई का विरोध भी कर रहे हैं. मगर प्याज के बढ़ते दामों से चोरों का निशाना इसकी तरफ मुड़ गया है और इसी के चलते पिछले कुछ हफ्तों में देश भर के कई हिस्सों से प्याज की चोरी की खबर आई है. इसी कड़ी में अगली खबर अब मुंबई से आई है जहां प्याज की चोरी को सीसीटीवी में कैद किया गया है. यह चोरी डोंगरी मार्केट के दो दुकानों में हुई है जहां से लगभग 21,160 रुपए का प्याज गायब है.

हालांकि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया और 168 किलों प्याज चुराने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया. यह घटना बीते 5 दिसंबर को सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था जिसमें एक व्यक्ति दुकान में प्रवेश होता है और वहां से प्याज की एक बोरी उठा कर भाग जाता है. पुलिस ने अपने बयान में कहा, “मुंबई पुलिस ने डोंगरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379 के तहत चोरी का मामला दर्ज किया है.

#WATCH Maharashtra: Police have arrested two men for stealing onions worth Rs 21,160 from two shops on December 5 in Dongri area of Mumbai. (CCTV footage) pic.twitter.com/keNxjbkFQ5

