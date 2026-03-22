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Water Day 2026: भारत में गहराता जल संकट उम्मीद से कहीं ज्यादा! हैरत में डाल देंगे ये आंकड़े
भारत के महानगरों के नीचे एक खामोश लेकिन खतरनाक संकट दस्तक दे रहा है. अंधाधुंध भूजल दोहन के कारण न केवल जलस्तर गिर रहा है, बल्कि दिल्ली, वाराणसी और लुधियाना जैसे शहरों की जमीन भी धीरे-धीरे धंस रही है.
Water Day 2026: आज भारत के भीड़भाड़ वाले शहरों के नीचे एक अदृश्य संकट गहरा रहा है. जिन जलभृतों (जमीन के नीचे स्थित चट्टान, रेत, बजरी या मिट्टी की वह परत है, जिसमें पानी जमा होता है) को भरने में सदियों लगे, उन्हें हम चंद दशकों में खाली कर रहे हैं.
नतीजा ये है कि अब जमीन खुद इसका बोझ सह रही है और धीरे-धीरे धंस रही है. दिल्ली जैसे शहरों में प्यास इतनी बढ़ गई है कि यह न केवल भविष्य, बल्कि शहर की सतह की शक्ल भी बदल रही है.
क्यों धंस रहे हैं भारत के शहर?
एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी रोटरी एक्शन ग्रुप की मीनाक्षी वेंकटरमण के उनुसार, जब हम जमीन के नीचे से अंधाधुंध पानी निकालते हैं, तो मिट्टी और चट्टानों के बीच की वह जगह खाली हो जाती है जो पानी ने घेर रखी थी. खाली जगह के कारण जमीन एक निचोड़े हुए स्पंज की तरह बैठने लगती है. इसे लैंड सबसिडेंस कहते हैं.
पिछले साल प्रकाशित एक अध्ययन में नवंबर 2014 से अक्टूबर 2023 तक की सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया. जिसके अनुसार, दिल्ली के कुछ हिस्सों में जमीन 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से धंस रही थी. सिर्फ दिल्ली ही नहीं, लुधियाना में 24.7 मिमी, वाराणसी में 30 मिमी और पंजाब के संगरूर में तो यह रफ्तार 70 मिमी प्रति वर्ष तक देखी गई है. यह सब इतनी खामोशी से हो रहा है कि वहां रहने वाले लोगों को इसका अहसास तक नहीं है.
जब जमीन धंसती है, तो सड़कें टूटती हैं, इमारतों में दरारें आती हैं और जमीन के नीचे दबे पानी के पाइप फट जाते हैं. सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार जब जमीन के नीचे की चट्टानें दब जाती हैं, तो वे दोबारा पानी सोखने की क्षमता हमेशा के लिए खो देती हैं.
क्या जमीन के नीचे का पानी सुरक्षित है?
सिर्फ पानी की कमी ही समस्या नहीं है, जो पानी बचा है वह भी जहरीला होता जा रहा है. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (CGWB) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के भूजल में लेड का स्तर देश में सबसे ज्यादा पाया गया, जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है.
दिल्ली के लगभग 15% सैंपल्स में यूरेनियम की मात्रा सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक थी. दिल्ली का आधा पानी अब राजस्थान के रेगिस्तान या गुजरात के तटीय इलाकों जैसा खारा और खनिजों से भरा हो गया है.
जब डूबती उम्मीद फिर से जागी
हालांकि, दिल्ली के द्वारका इलाके की कहानी थोड़ी अलग है. साल 2016 में दिल्ली सरकार ने कुछ कड़े नियम लागू किए, नई इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया और प्राइवेट बोरवेल खोदने पर सख्ती बरती गई.
लगभग 10 साल बाद, इन कदमों का असर जमीन पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से भी दिखने लगा है. सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि द्वारका, जो सालों से धंस रहा था, न केवल स्थिर हुआ बल्कि वहां जलस्तर में सुधार भी हुआ. 2018 से 2021 के बीच, कम बारिश के बावजूद यहां का भूजल स्तर 1.5 मीटर तक ऊपर आ गया. यह इस बात का सबूत है कि अगर सही नीति और इच्छाशक्ति हो, तो प्रकृति खुद को संभाल सकती है.
द्वारका से थोड़ी दूर कुछ और ही कहानी
भूजल का संकट सीमाओं को नहीं पहचानता, लेकिन नीतियां पहचानती हैं. जब दिल्ली में द्वारका अपना जलस्तर सुधार रहा था, ठीक उसी समय उसके बगल में स्थित हरियाणा के फरीदाबाद में जमीन धंसने की रफ्तार दोगुनी हो गई. वजह साफ थी- दिल्ली में सख्त नियम थे, जबकि फरीदाबाद में उस वक्त ऐसी कोई नीति नहीं थी. एक ही जमीन, एक ही बारिश, लेकिन दो अलग-अलग नतीजे.
क्या भारत अपने पानी को बचा सकता है?
द्वारका की सफलता दिखाती है कि हस्तक्षेप काम करता है. लेकिन चुनौती बड़ी है. साल 2026 में अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना है, जिससे मानसून कमजोर पड़ सकता है. कमजोर मानसून का मतलब है- कम रिचार्ज और पानी के लिए और गहरी खुदाई.
भारत दुनिया की 18% आबादी का घर है, लेकिन हमारे पास दुनिया का केवल 4% ताजा पानी है. हम हर साल लगभग 245-247 अरब क्यूबिक मीटर भूजल निकालते हैं, जिसका 90% हिस्सा खेती में जाता है.
सैटेलाइट डेटा और वैज्ञानिक रिपोर्ट हमें आईना दिखा रहे हैं. अगर हमने आज द्वारका जैसे मॉडल को पूरे देश में नहीं अपनाया, तो हमारा भविष्य सूखे खेतों, प्यासे कंठों और सूखते नलों के बीच सिमट कर रह जाएगा. समय आ गया है कि हम पानी को सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन की डोर समझें.
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