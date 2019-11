वायनाड (केरला): कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र सुलतान बाथरी में एक स्कूली छात्रा की कक्षा में सांप के काटने से मौत हो गई. घटना बुधवार को सुलतान बाथरी के सरकारी स्कूल में तब हुई, जब 5वीं कक्षा की 10 वर्षीय छात्रा एस. शेरिन अपनी कक्षा में बैठी हुई थी. उसके सहपाठियों के अनुसार, घटना दोपहर 3.10 बजे हुई, जबकि स्कूल प्रशासन ने 3.50 तक कोई कार्रवाई नहीं की.

Kerala: Shahla Sherin, a 10-year-old student of Class 5, has died allegedly after a snake bit her inside a classroom at a govt school in Sultan Bathery in Wayanad district yesterday.

Case registered, investigation is underway.

