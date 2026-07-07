मौत सामने थी... लोग भागते रहे! मिट्टी के सैलाब में खिलौने की तरह बहा टैंकर, VIDEO में देखें वायनाड का खौफनाक मंजर

केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद बड़ा भूस्खलन हुआ. सड़क, टैंकर और कई गाड़ियां मिट्टी में समा गए. CCTV में लोग जान बचाकर भागते दिखाई दिए. राहत दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं.

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वायनाड का खौफनाक मंजर Video Source- सोशल मीडिया (X)

CCTV में लोगों का मौत से बचने का खौफनाक पल कैद हुआ.

भूस्खलन में टैंकर करीब 100 फीट नीचे गिर गया, तीन लोग बाल-बाल बचे.

भारी बारिश के बाद वायनाड में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है.

विशेषज्ञों के अनुसार वायनाड देश के सबसे संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों में शामिल है.

Wayanad Landslide Viral Video: केरल के वायनाड का एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. अब इस हादसे का एक सहमा देने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही सेकंड में पूरी सड़क मिट्टी और चट्टानों के नीचे दब गई. वीडियो में कई लोग बारिश के बीच सड़क किनारे खड़े नजर आ रहे हैं तभी अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं.

भूस्खलन इतना तेज था कि वहां मौजूद एक टैंकर और कई गाड़ियां मिट्टी के तेज बहाव में बह गए. बताया जा रहा है कि टैंकर करीब 100 फीट नीचे जा गिरा. राहत की बात ये रही कि उसमें मौजूद तीन लोगों की जान बच गई. हालांकि, इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं और कुछ अब भी लापता बताए जा रहे हैं. बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं.

यहां देखें वीडियो-

Absolutely terrifying CCTV visuals of Wayanad Landslide Look at the big tanker truck getting thrown off and people standing near that narrowly escaping.#wayanad #landslide #exclusive pic.twitter.com/eGyeBAzS8y — Chennai Weatherman (@chennaisweather) July 7, 2026

भूस्खलन की चपेट में एक चर्च

ये हादसा अनक्कमपोयिल-कल्लाडी सुरंग परियोजना के पास हुआ, जहां निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ है. भूस्खलन की चपेट में एक चर्च और एक मकान भी आ गए. सौभाग्य से उस समय चर्च में कोई मौजूद नहीं था और मकान के लोग हज यात्रा पर गए हुए थे, जिससे वहां कोई जनहानि नहीं हुई. बचाव कार्य आसान नहीं है. भूस्खलन के कारण इलाके को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल पूरी तरह मलबे में दब गया है. इससे राहत टीमों और भारी मशीनों को प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है. इसके बावजूद पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं.

वायनाड पश्चिमी घाट के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल है. यहां पहले भी कई बड़े भूस्खलन हो चुके हैं. साल 2024 में आए विनाशकारी भूस्खलन में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी. लगातार भारी बारिश, पहाड़ी ढलानों की भौगोलिक बनावट और मिट्टी की कमजोर पकड़ इस क्षेत्र को बार-बार ऐसे हादसों की चपेट में ला देती है. भारत में भी भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है. फिलहाल वायनाड में राहत और बचाव अभियान जारी है और प्रशासन लोगों से प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहा है.