वायनाड में फिर तबाही! कल्लाडी टनल साइट पर भूस्खलन, दो की गई जान; 7 लापता

वायनाड के कल्लाडी टनल प्रोजेक्ट में भारी बारिश के बीच भूस्खलन हो गया. इसमें दो की मौत, सात घायल और 7 लापता बताए जा रहे हैं. राज्य सरकार ने इसे मानव निर्मित हादसा बताया.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 7, 2026, 4:02 PM IST
वायनाड में फिर तबाही! कल्लाडी टनल साइट पर भूस्खलन, दो की गई जान; 7 लापता
हादसे के वक्त तेज बारिश हो रही थी, जिससे राहत और बचाव कार्य काफी चुनौतीपूर्ण बन गया. (Photo from PTI)
  • केरलम के वायनाड में हुए भूस्खलन में 2 व्यक्ति की जान चली गई
  • 7 घायल और सात लापता हैं, जिनके लिए राहत-बचाव अभियान चल रहा
  • यह हादसा कल्लाडी टनल रोड प्रोजेक्ट साइट पर हुई
  • IMD ने वायनाड और कोझिकोड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है

Wayanad Landslide: केरलम के वायनाड जिले के कल्लाडी इलाके में चल रहे टनल रोड प्रोजेक्ट के पास भारी बारिश से भूस्खलन हो गया. यह हादसा मीनाक्षी ब्रिज के पास उस जगह हुआ, जहां खुदाई से निकली मिट्टी का बड़ा ढेर जमा किया गया था. इस दुर्घटना में दो व्यक्ति की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए और सात अन्य के लापता बताए जा रहे हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, हादसे के वक्त मजदूर घटनास्थल पर नहीं थे, अगर उस समय काम चल रहा होता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था. खबर मिलते ही पुलिस, फायर एंड रेस्क्यू, आपदा प्रबंधन और अन्य एजेंसियों ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया. आसपास रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, ताकि किसी और दुर्घटना से बचा जा सके.

सरकार ने बताया मानव निर्मित भूस्खलन

मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि यह हादसा केवल बारिश की वजह से नहीं हुआ, बल्कि परियोजना स्थल पर जमा की गई भारी मात्रा में मिट्टी को समय पर नहीं हटाने के कारण हुआ. उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री और जिला प्रशासन ने पहले ही ठेकेदारों को मिट्टी हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया. कृषि मंत्री ने भी इसे प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित भूस्खलन बताया. उनके अनुसार खुदाई से निकली मिट्टी को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के बजाय एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था, जिससे लगातार बारिश के बाद पूरा ढेर अचानक ढह गया. सरकार अब यह जांच करेगी कि पहले दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाए.

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वायनाड और कोझिकोड में बारिश का रेड अलर्ट

हादसे के वक्त वायनाड में लगातार तेज बारिश हो रही थी, जिससे राहत और बचाव कार्य काफी चुनौतीपूर्ण बन गया. बाद में बारिश की तीव्रता कुछ कम हुई, लेकिन कीचड़ और फिसलन के कारण बचाव दलों को सावधानी से काम करना पड़ा. मौसम विभाग (IMD) ने वायनाड और पड़ोसी कोझिकोड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया. वहीं कन्नूर और कासरगोड सहित कुछ अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया. प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

2024 की त्रासदी फिर याद आई, 250 की गई थी जान

बता दें मेप्पाडी पंचायत क्षेत्र में पहले भी हादसा हुआ था. जुलाई 2024 में विनाशकारी भूस्खलन ने करीब 250 लोगों की जान ले ली थी. इस बार भी भारी बारिश के बीच भूस्खलन होने से लोगों में डर और चिंता का माहौल है. हादसे के दौरान एक बस भी मिट्टी के बहाव में नदी में जा गिरी और आधी पानी में डूब गई. फिलहाल प्रशासन लापता लोगों की तलाश, घायलों के इलाज और प्रभावित परिवारों की मदद पर काम कर रहा है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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