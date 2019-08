वायनाड: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस माह दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहत शिविरों का दौरा किया. इस क्षेत्र में वर्षा एवं भूस्खलन के कारण बड़े स्तर पर तबाही हुई है. चार दिनों के दौरे पर यहां आये गांधी ने चुनगाम और वलाड के शिविरों में लोगों को राहत सामग्री वितरित की और उनकी परेशानियों को सुना. कुछ लोगों ने कहा कि उनके मकान नष्ट हो गये और जमीन पानी में डूब गयी जबकि कुछ अन्य लोगों ने शिकायत की कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी 10 हजार रूपये की प्रारंभिक राहत राशि उन तक नहीं पहुंची है. जींस और सफेद टीशर्ट पहने गांधी का लोगों नारे लगाकर स्वागत किया.

Wayanad MP Rahul Gandhi meets flood-affected people at a relief camp at Hill Face School Auditorium in Makkiyad; says, “I’m not CM of Kerala, we don’t have a govt in Kerala or at the national level. But it is my responsibility to ensure that what is your right is given to you.” pic.twitter.com/rc7eyEm4GJ

— ANI (@ANI) August 27, 2019