बेंगुलुरु: कर्नाटक में विधायकों के इस्‍तीफे के बाद से एचडी कुमार स्‍वामी नीत संयुक्‍त कांग्रेस जेडीएस सरकार का संकट बरकरार है. इसी बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक बेंगलुरु में चल रही है. मीटिंग से पहले बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्‍पा ने कहा, जब वे विश्‍वास खो चुके हैं तो उन्‍हें सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. यही वजह है कि हम उनके ( मुख्‍मंत्री एचडी कुमार स्‍वामी) के इस्‍तीफे की मांग कर रहे हैं.

बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्‍पा ने कहा, हमारी पार्टी के विधायकों की मीटिंग है, वहां हम उचित निर्णय लेंगे. कल हमारे सभी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्‍योंकि कांग्रेस- जेडीएस ने बहुमत खो दिया है इसलिए सीम को तुरंत इस्‍तीफा दे देना चाहिए. यही लोगों की इच्‍छा है.

सोमवार को सुबह निर्दलीय विधायक नागेश ने अपने मंत्री पद से इस्‍तीफा देने के बाद मुंबई के होटल सोफीटेल में पहुंच गए, जहां पहले कर्नाटक के विद्रोही विधायक इस्‍तीफा देने के बाद रुके हुए हैं. वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि इस्‍तीफा देने वाले कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी की एमएलए बेटी सोमैया कल यानि मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में भाग लेने बेंगलुरु आएगी.

BS Yeddyurappa, BJP: When they lost the confidence, they have no moral right to conduct the business. That is why we are demanding that he (CM) resign immediately. https://t.co/Sih9RLnQYn

— ANI (@ANI) July 8, 2019