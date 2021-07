आर्मी चीफ (Army Chief) जनरल एमएम नरवणे (Gen MM Naravane) ने कहा है कि हमारा जम्मू-कश्मीर (Jammu & kashmir) में आतंकवाद रोधी और घुसपैठ रोधी मजबूत तंत्र है, शांति, सामंजस्य सुनिश्चित करने का हमारा अभियान जारी रहेगा. आर्मी प्रमुख ने जनरल नरवणे ने जम्मू वायु सेना स्टेशन (Airforce Station) पर किए गए ड्रोन हमले (Drone Attack) पर कहा- ड्रोन के आसानी से उपलब्ध होने से निश्चित तौर पर जटिलता और चुनौतियां बढ़ी हैं. हम गतिज और गैर गतिज क्षेत्र दोनों में ड्रोन खतरे (Drone Threat) से निपटने की क्षमताएं विकसित कर रहे हैं. Also Read - सिक्किम: सेना का ट्रक 600 फीट गहरी खाई में गिरा, 3 जवानों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

जनरल नरवणे ने जम्मू वायु सेना स्टेशन पर किए गए ड्रोन हमले पर कहा- हमारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी और घुसपैठ रोधी मजबूत तंत्र है, शांति, सामंजस्य सुनिश्चित करने का हमारा अभियान जारी रहेगा. ड्रोन के आसानी से उपलब्ध होने से निश्चित तौर पर जटिलता और चुनौतियां बढ़ी हैं. Also Read - 6 जुलाई से जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा परिसीमन आयोग, स्थानीय नेताओं और प्रशासन से भी सुझाव लेंगे

We are developing capabilities to deal with drone threats both in kinetic & non-kinetic realm:Army Chief Gen Naravane Also Read - राजनाथ सिंह को जम्मू ड्रोन धमाके पर डिजिटल प्रजेंटेशन देगी IAF, कई अधिकारी रहेंगे मौजूद

— Press Trust of India (@PTI_News) July 1, 2021