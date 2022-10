नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने बिना नाम लिए ही पाकिस्तान पर बड़ा निशाना साधा है. विदेश मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे एक पड़ोसी हैं. जैसे हम आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) में विशेषज्ञ हैं, उसी तरह से वे ‘अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों’ में विशेषज्ञ हैं. यह कई सालों से चल रहा है, लेकिन हम दुनिया को समझा सकते हैं कि आतंकवाद आतंकवाद है. आज यह हमारे खिलाफ हो रहा है. कल यह आपके खिलाफ होगा.Also Read - पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ की बेटी मरियम को राहत, भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने किया बरी

विदेश मंत्री ने बड़ोदरा में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि अब आतंकवाद के बारे में दुनिया की समझ पहले से अधिक हो गई है. अब दुनिया इसे बर्दाश्त नहीं कर रही है. आतंकवाद का उपयोग करने वाले देश दबाव में हैं. उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि वे भारत और दुनिया के लिए वैक्सीन सप्लाई चेन को बंद न करें और उसके परिणामस्वरूप अमेरिकी प्रशासन ने भारत को रक्षा उत्पादन अधिनियम में छूट दी और उसके कारण हमारा टीकाकरण कार्यक्रम सुचारू रूप से चला.

