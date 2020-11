Delhi Coronavirus Updates: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है. हर दिन यहां रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. एक दिन पहले दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों का रिकॉर्ड टूटा है. दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 6725 नए मरीज सामने आए हैं, जो एक रिकॉर्ड है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसे कोरोना की तीसरी लहर बताया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘दिल्ली में पिछले कुछ दिन से कोविड-19 के नए मामलों में उछाल देखा गया है. हम इसे तीसरा दौर कह सकते हैं.’ Also Read - केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 'दिल्ली में नए औद्योगिक क्षेत्रों में कोई विनिर्माण उद्योग लगाने की अनुमति नहीं'

उधर, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, ‘लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं. अपर और मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं. इस वक्त दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है. लोग सावधानी बरतें.

We're going to the Supreme Court to address the High Court overturn of our mandate to reserve 80% beds as ICU beds in private hospitals because the main issue is that of the availability of ICU beds: Satyendar Jain, Delhi Health Minister, on rising #COVID19 cases in Delhi https://t.co/2izsUkOGyq

