नई दिल्‍ली: नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) के विरोध में दिल्‍ली में जामिया मिलिया इस्‍लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्‍लिम यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल, असम समेत कई जगह भड़की हिंसा के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्वीट करके कहा है कि यह समय शांति, एकता और भाईचारा बनाए रखने का है. सभी से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाह और झूठ से दूर रहें. पीएम ने कहा, समय की आवश्यकता है कि हम सभी भारत के विकास और प्रत्येक भारतीय, विशेषकर गरीब, दलित और हाशिए के सशक्तिकरण के लिए मिलकर काम करें. हम निहित स्वार्थी समूहों को हम विभाजित करने और अशांति पैदा करने की अनुमति नहीं दे सकते.

पीएम ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर हिंसक विरोध दुर्भाग्यपूर्ण और गहरा दुखद है. पीएम ने कहा, बहस, चर्चा और असंतोष लोकतंत्र के आवश्यक अंग हैं, लेकिन कभी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है और सामान्य जीवन की अशांति हमारे लोकाचार का हिस्सा है.

This is the time to maintain peace, unity and brotherhood. It is my appeal to everyone to stay away from any sort of rumour mongering and falsehoods.

