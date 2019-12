नई दिल्ली: भारत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि यह पड़ोसी देश द्वारा अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति किए जा रहे दुर्भावनापूर्ण व्यवहार एवं उत्पीड़न से ध्यान हटाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रम फैलाने का ‘निष्फल प्रयास’ है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि कल, पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव में जिन मामलों का उल्लेख किया गया है, वे पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं. मंत्रालय ने कहा, ”हम स्पष्ट तौर पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं.” मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पारित यह प्रस्ताव जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के मुद्दे पर उसके द्वारा चलाए जा रहे भ्रामक अभियान की ही दिशा में किया गया एक दुष्प्रयास है.

बता दें कि पाकिस्तान की संसद ने सोमवार को भारत के नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि यह द्विपक्षीय समझौतों के खिलाफ है और भारत से इसमें भेदभावपूर्ण धाराओं को हटाने की मांग की गई.

Ministry of External Affairs: The Resolution adopted by Pakistan’s National Assembly yesterday (on Citizenship Amendment Act) makes references to matters that are entirely the internal affairs of India. We categorically reject the Resolution. pic.twitter.com/XeD588rK7l

— ANI (@ANI) December 17, 2019