CDS अनिल चौहान बोले - देपसांग और डेमचौक के अलावा बाकी सभी जगहें चीन से वापस लीं

CDS Anil Chauhan on Border Situation with China: चीन और भारत के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं. दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर लंबे समय से एक-दूसरे के सामने खड़ी हैं. हाल के वर्षों में भारत में विपक्षी दल बार-बार आरोप लगाते रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है. इस पर एक तरह से CDS जनरल अनिल चौहान ने मुहर लगा दी है. CDS ने बताया कि चीन के कब्जे से सभी क्षेत्रों को वापस ले लिया गया है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि दो जगहें देपसांग और डेमचौक अब भी चीन के कब्जे में हैं.

सीडीएस अनिल चौहान ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन दोनों क्षेत्रों को वापस लेने के लिए भी चीन से बातचीत जारी है. सीडीएस ने उन बातों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि चीन लगातार सीमा पर अपनी सेनाएं बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं हैं. चीन की तरफ से सीमा पर अब भी उतने ही सैनिक हैं, जितने साल 2020 में थे.

सीडीएस ने कहा, यह भी सच है कि सीमा पर स्थिति चुनौतीपूर्ण है. उन्होंने कहा, हमारे सुरक्षाबल हर तरह की जरूर कदम उठा रहे हैं और हर समय चौकन्ने हैं. यही वजह है कि लंबे समय से सीमा पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है.