नई दिल्‍ली: सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत को उत्तरी और पश्चिमी मोर्चों पर समन्वित कार्रवाई का खतरा है, जिसके बारे में रक्षा योजना के बारे में हमें विचार करना चाहिए. हमने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर उभरते खतरों से निपटने की रणनीति की परिकल्पना कर ली है. सीडीएस बिपिन रावत ने कहा, भारतीय सशस्त्र बलों को फौरी संकट से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और साथ ही भविष्य के लिए भी तैयारी करनी चाहिए.

जनरल रावत ने कहा, हम अपनी सीमाओं के पार शांति और शांति चाहते हैं. देर से, हम चीन द्वारा कुछ आक्रामक कार्रवाई देख रहे हैं, लेकिन हम इन से निपटने में सक्षम हैं. हमारी तीनों सेनाएं हमारे सीमाओं के साथ खतरों से निपटने में सक्षम हैं.

भारतीय सशस्त्र बलों को फौरी संकट से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और साथ ही भविष्य के लिए भी तैयारी करनी चाहिए. सीडीएस रावत ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध ने क्षेत्रीय एकीकरण के भारत के प्रयासों को बाधित किया है.

जनरल रावत ने कहा, चीन की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आर्थिक सहायता और पाकिस्तान को सैन्य तथा कूटनीतिक सहायता जारी रखने के कारण हमारे लिए उच्च स्तर की तैयारी रखना आवश्यक हो गया है. जनरल रावत ने कहा, भारत चीन की आक्रामक हरकतों को देखता आ रहा है, पर हम इनसे समुचित ढंग से निपटने में सक्षम है.

We want peace and tranquillity across our borders. Off late, we have been seeing some aggressive actions by China but we are capable of handling these. Our tri-services are capable of dealing with threats along our frontiers: CDS General Bipin Rawat pic.twitter.com/scQJ5vuACv

