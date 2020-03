नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के बारे में सभी प्रकार की तैयारियों को लेकर सोमवार को देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव उपाय किए हैं. अब तक, 8,74,708 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है.

डॉ. हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक के बाद कहा, ”मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर सभी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं. स्थिति से निपटने के लिए कोई भी रास्ता हम छोड़ नहीं रहे हैं.”

बता दें कि सोमवार को देश में कोरोना वायरस के चार नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 43 पर पहुंच गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से एक-एक नया मामला सामने आया है.

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan: We have discussed with Delhi Government to prepare for isolation wards, quarantine facilities, availability of doctors, contact tracing and other precautions, if the cases increase. #Coronavirus https://t.co/jNpK7Lua3y pic.twitter.com/SEJDZ1jmlt

— ANI (@ANI) March 9, 2020