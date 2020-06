नई दिल्ली: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और नेपाल के बीच गहरे संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके बीच ”रोटी और बेटी’ का संबंध है और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती. उन्होंने कहा, ”हमारे बीच केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक संबंध भी हैं और भारत इसे कभी भूल नहीं सकता.” उन्होंने कहा, ”भारत और नेपाल के बीच संबंध कैसे टूट सकते हैं?” Also Read - कोरोना नवंबर महीने में होगा अपने चरम पर, रिसर्च का दावा- ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स की हो जाएगी कमी

रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के लिए एक डिजिटल रैली में कहा भारत द्वारा लिपुलेख दर्रे तक बनाई गई सड़क के पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में होने की बात पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार नेपाल के साथ ”गलतफहमियों” को बातचीत के जरिए हल करने में विश्वास रखती है. Also Read - पाकिस्तान के इस्लामाबाद से भारतीय उच्चायोग के दो अधिकारी हुए लापता, तलाश जारी

दरअसल, नेपाल की संसद ने शनिवार को देश के नए राजनीतिक नक्शे को अद्यतन करने के लिए संविधान में संशोधन के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया हैं. वह सीमा पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन इलाकों पर अपना दावा कर रहा है. Also Read - देश में 24 घंटे में Coronavirus के 11500 से ज्‍यादा नए केस, कुल संक्र‍मित 3.32 लाख के पार

Some misconception has risen in Nepal regarding this road. But I would like to say that as far as Nepal is concerned, we not only have social, geographical, historical or cultural relations with them but also a devotional relation. India can never forget this: Defence Minister https://t.co/9fEFYp7TPb

