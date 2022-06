नई दिल्ली: भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने टीवी बहस के दौरान पैगंबर मुहम्मद पर की गई टिप्पणी से मचे बवाल के बाद बीजेपी (BJP) ने अब सफाई दी है. भाजपा ने इस मुद्दे पर कहा कि वह किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है. भाजपा ने यह भी कहा कि वह ऐसे लोगों या विचार को बढ़ावा नहीं देती है. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा, “भारत के इतिहास के हजारों वर्षों के दौरान हर धर्म फला-फूला है. भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है. भाजपा किसी भी धर्म के धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है. भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी विचारधारा के खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है. भाजपा ऐसे लोगों या विचार को बढ़ावा नहीं देती है.”Also Read - AAP ने कहा- बीजेपी कहती है कांग्रेस-मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन पार्टी में कांग्रेस के ही सब नेता आ गए

अरुण सिंह ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने और हर धर्म का सम्मान करने का अधिकार देता है. सिह ने कहा, “भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष का जश्न मना रहा है, हम भारत को एक महान देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां सभी समान हैं और हर कोई सम्मान के साथ रहता है. यहां सभी भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं.” महाराष्ट्र में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. 3 जून को एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मुहम्मद पर उनकी टिप्पणी के बाद कानपुर में हिंसा भड़क उठी थी. पुलिस ने शुक्रवार को हुई हिंसा में शामिल कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया है. Also Read - पैगंबर मोहम्मद पर BJP नेता के बयान पर भड़का कतर और कुवैत, भारतीय राजनयिक को किया तलब

Correction | “The Bharatiya Janata Party respects all religions. The BJP strongly denounces insult of any religious personalities of any religion,” says BJP in its statement.

(The earlier part about Nupur Sharma omitted as BJP statement does not mention her alleged statement) pic.twitter.com/HutgpsBXkG

— ANI (@ANI) June 5, 2022