'हम समझते हैं आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई को...', Pakistan में Iran की एयर स्ट्राइक पर भारत का आया बयान

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश-अल-अदल के ठिकानों पर ईरान की एयर स्ट्राइक (Iran Air Strike on Pakistan) के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है. मंगलवार को ईरान की तरफ से किये गए एयर स्ट्राइक में दो बच्चों की मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हो गए. हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने के साथ-साथ इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत को निष्कासित कर दिया है. पाकिस्तान ने ईरान की तरफ से किये गए सर्जिकल स्ट्राइक को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है.

Our response to media queries regarding Iran’s air strikes in Pakistan:https://t.co/45NAxXTpkG pic.twitter.com/1P4Csj5Ftb

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) January 17, 2024