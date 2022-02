Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी से पहले नवाब मलिक से कई घंटों तक पूछताछ भी गई. गिरफ्तारी के बाद ED की टीम नवाब मलिक को मेडिकल जांच के लिए ले गई. मेडिकल जांच के लिए जाते समय नवाब मलिक ने कहा कि वह झुकेंगे नहीं और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक लगभग आठ घंटे की पूछताछ के बाद दक्षिण मुंबई स्थित ED कार्यालय से बाहर निकले और मीडियाकर्मियों से कहा, ‘हम लड़ेंगे और जीतेंगे. हम झुकेंगे नहीं.’Also Read - Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और NCP नेता Nawab Malik को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार

"Have been arrested, but won't be scared. We will fight and win," said NCP leader Nawab Malik after being arrested by ED in connection with Dawood Ibrahim money laundering case. pic.twitter.com/LYDdTGoOiK

