नई दिल्ली: सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को सशस्त्र बलों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से शामिल करने की वकालत करते हुए कहा कि भारत अगला युद्ध देश में ही विकसित समाधानों के साथ लड़ेगा और जीतेगा. उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम भविष्य के युद्धों की रूपरेखा की ओर देखें तो जरूरी नहीं कि ये आमने-सामने से लड़े जाएं. हमें साइबर क्षेत्र, अंतरिक्ष, लेजर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रोबोटिक्स के विकास के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की ओर देखना होगा. उन्‍होंने कहा, और अगर हम इस बारे में नहीं सोचते तो बहुत देर हो जाएगी.”

41वें डीआरडीओ निदेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल रावत ने यह भी कहा कि शस्त्रों और अन्य प्रणालियों का विकास भविष्य के युद्धों को दिमाग में रखकर होना चाहिए.

सेना प्रमुख जनरल रावत ने पिछले कुछ दशकों में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की उपलब्धियों के लिए उसकी तारीफ की और कहा कि भारत अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में नये कीर्तिमान गढ़ रहा है. सेना प्रमुख ने कहा कि हमें विश्वास है कि सेनाओं को इससे बहुत लाभ मिलेगा.

#WATCH “DRDO has made strides in ensuring requirements of the services are met through home-grown solutions. We are confident that we will fight&win the next war through indigenised weapons systems&equipment,” Army Chief Gen Bipin Rawat at 41st DRDO Directors Conference in Delhi pic.twitter.com/5IWi5l3ZKK

