केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह असम दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, असम में AFSPA के अंतर्गत आने वाले इलाकों में बड़ी कमी आई है. उन्होंने कहा, हम पूरे राज्य से AFSPA हटाने को प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा, राज्य में 1990 में AFSPA लगाया गया था और इसके बाद इसे 7 बार आगे बढ़ाया गया.

अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल के दौरान पिछले 8 वर्षों में राज्य के 23 जिलों को AFSPA से बाहर निकाला गया है. इस तरह से पीएम मोदी के शासन काल में असम का 60 फीसद हिस्सा AFSPA से बाहर आ चुका है.

The areas under the AFSPA have been reduced in Assam. We will make sure AFSPA is removed from all areas in the State: Union Home Minister Amit Shah in Guwahati pic.twitter.com/i0jujDNYnb

