नई दिल्‍ली: दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट के मद्देनजर सोमवार को पीएम मोदी के ट्वीट को रिट्वीट किया. प्रधानमंत्री को रिट्वीट करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा, ”मैं आपसे बिलकुल सहमत हूं सर. आज कई लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया. ये क़तई मंज़ूर नहीं. इस से सबकी सेहत ख़तरे में पड़ती है. दिल्ली में इसको सख़्ती से लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के उल्‍लंघन को लेकर सभी राज्‍यों से अनुरोध किया था कि वो लोगों को नियमों और कानूनों का पालन करवाएं. पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, ”लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें. राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं.”

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि अगर मंगलवार से इसका पालन नहीं किया गया तो सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे.

I appeal to people to adhere to the norms of the lockdown in Delhi which has been imposed to contain #CoronavirusPandemic. We will tighten the restriction on public movement from tomorrow. I request people to stay home: Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/wBfqPgz7oh

— ANI (@ANI) March 23, 2020